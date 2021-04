Camila Gallardo recordó detención por fiesta clandestina: "Me genera mucho repudio por parte de Carabineros"

17:00 "Si son capaces de tratar a una figura pública que puede mañana denunciarlos y dejar una cagada a nivel público, no quiero imaginar cómo tratan a la gente que quizás no tienen esa plataforma a hablar", comentó.

Camila Gallardo, recordó en una entrevista el momento en que fue detenida por ser parte de una fiesta clandestina en un departamento del Hotel W, en Las Condes.

La artista se encontraba junto a otras siete personas, infringiendo la norma sanitaria para una comuna que en ese entonces se encontraba en fase de Transición.

A meses del hecho, aseguró que "fue y es una situación que ahora, con un par de meses de distancia, me genera mucho repudio por parte de Carabineros", comenzó diciendo a La Tercera.

"Algún día me gustaría contar cómo fueron realmente los hechos, porque fue una situación asquerosamente manipulada".

"Lo que más me lastima y lo que más me da pena, es que si son capaces de tratar a una figura pública que puede mañana denunciarlos y dejar una cagada a nivel público, no quiero imaginar cómo tratan a la gente que quizás no tiene esa plataforma a hablar", añadió.

Y si bien, no entregó mayores detalles, aseguró que le "genera mucho repudio toda la situación. Todo fue muy desmedido".