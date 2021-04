[VIDEO] Cami: "Suelo drenar en la música los sentimientos"

Tras una semana de pistas en redes sociales, la cantante Camila Gallardo, mejor conocida como Cami, lanzó anoche su nueva canción "Luna".

"Está basada en cosas que me fueron pasando en los últimos años", explica la cantante en una entrevista, que pide, se enfoque únicamente en su música y no toque la polémica en la que se vio envuelta tras ser detenida por una reunión con amigos en su casa superando el aforo permitido por la pandemia.

"Me gusta mucho el cosmos, lo que tenemos allá arriba que se ve tan lejano pero que a su vez está tan cerca de nosotros", explica sobre su inspiración para su próximo disco que, a sus palabras, llegará este año y que ya cuenta con dos singles que dan rastro de lo que se viene con títulos como "Big Bang" y "Luna".

Sin embargo, el sucesor de "Monstruo" cuenta con la participación del productor Tainy, conocido por trabajar con artistas como Bad Bunny, Daddy Yankee, Rosalía, entre otros.

"Él me contactó en enero. Me dijo: 'hagamos algo juntos, tengamos una sesión' y ahí fuimos a un estudio en Miami y salieron dos temazos y vamos a estar escribiendo esta semana", adelanta.

"Big Bang" y "Luna" muestran a una Cami muy vulnerable...

Sí, "Monstruo" es también un tema súper vulnerable, muy sensible... En realidad todos mis temas siempre tienen un grado de vulnerabilidad... soy una persona muy sensible, me duelen mucho las cosas, entonces intento pasar ese sentimiento y drenarlo a las canciones. Así quizá puedo evitar cargarme tanto en el día a día y puedo crear una canción.

Es un proceso terapéutico.

Ay sí, no tienes idea. Igual hago música para entretenerme, porque amo hacer música y lo paso bien, pero sí, creo que para todos los artistas tiene un grado de terapia y un lado catártico y necesario el escribir canciones. Somos personas como muy intensas, entonces si no drenamos por algún lado, terminamos explotando por otros. La verdad es que este proceso de composición está siendo muy, muy bonito. El procedimiento del disco, el proceso de componer... son temas muy honestos, muy de corazón, son temas muy reales los que realizo.

Eso ya da un adelanto.

Sí, se viene mucha sensibilidad, con una lírica muy profunda, también habrán canciones feministas, el álbum tiene un enfoque muy feminista y con una estética visual muy linda. Todas las canciones son muy distintas, a nivel musical, o sea, tienen un hilo conductor, pero sonoramente son muy diferentes. Vamos a seguir llorando, o sea, "Luna" es para llorar en verdad, pero es linda, tiene su propia magia.