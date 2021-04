[VIDEO] "Got Talent": Denise Rosenthal generó polémica al confrontar a Luis Gnecco y Carolina Arregui por decisión sobre participantes

La jurado del programa "Got Talent Chile", Denise Rosenthal ha dado que hablar las últimas horas, después de confrontar a sus pares, Luis Gnecco y Carolina Arregui. Esto, tras la presentación que realizó en el espacio, el “Centro Cultural y Artístico China Chile, que exhibió la “Danza del León del sur”.

La cantante aplaudió el show, al igual que Sergio Freire.

"Qué hermoso. Me dio mucha ternura y emoción. De verdad se pasaron. Si bien hubo algunas descoordinaciones, creo que eso es parte de trabajar en equipo. Estremecedor. Me pareció de las mejores cosas que he visto acá en Chile. Preciosísimo”, comentó, dando así su voto positivo para que avanzaran en la competición.

Sin embargo, Luis Gnecco fue el primero en discrepar. "Quiero agradecerles por traernos esta danza. Lamentablemente mi voto es no. No lo veo arriba de un escenario como este, por eso mi voto es no”.

Y le siguió Arregui, asegurando que "con todo el respeto que me merece el trabajo que ustedes hacen, que es maravilloso, mi voto es no".

La decisión de ambos conmocionó a Denise, y manifestó su molestia abiertamente. "No puedo creerlo, me resulta insólito. Esto es impresionante, se pasaron. Qué vergüenza".

Y apuntó directamente a Gnecco por asegurar que se trataba de un "show de centro cultural y no de televisión": "Eso es lo que necesita ver la gente, Luis. La gente en la casa no tiene el privilegio de poder ir a ver este tipo de cosas“.

“Que vayan al Parque O’Higgins a verlo, de verdad", replicó el actor, momento en que intervino Carolina Arregui: “Pero, Denise, no puedes decir ‘qué vergüenza”.

Las palabras de la actriz continuaron con la molestia de la cantante, quien cerró: “No puedo no decir lo que me pasa. Y perdón si los paso a llevar, pero es mi emoción. No creo que la debiese anular. Es mi opinión”.