Carmen Gloria Arroyo se molestó con comentarios de usuarios en Instagram tras publicar fotografía

Carmen Gloria Arroyo, utilizó sus redes sociales para compartir una postal de con sus compañeros del programa "Carmen Gloria a tu servicio”.

Junto a la imagen del recuerdo, reflexionó sobre el proceso que viven en la actualidad con la pandemia.

"Qué ganas de poder juntarnos con mi equipo para impulsar esta nueva temporada. Pero hoy debemos cuidarnos respetando todas las recomendaciones sanitarias y vacunándonos", escribió, sumando también consejos para evitar nuevos contagios.

Sin embargo, muchos usuarios no advirtieron que se trató de una postal de 2019 y no de la actualidad, y la criticaron por supuestamente no respetar las normas en pandemia.

La abogada no dudó en contestar con evidente molestia: "Me parece increíble la incapacidad para entender algo tan simple, pero bueno, así estamos… dice 'Que ganas de…' entendiendo que ello refleja que esta foto es antigua y que me gustaría repetirlo, la situación corresponde a finales del 2019", replicó.