"Cambien el chip": Nelson Mauri respondió críticas tras mensaje sobre la vacuna del covid

El ex chico Rojo conocido como Nelson Mauri fue criticado tras mencionar en una de sus historias de Instagram que se vacunó con la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 pero lo que más causó polémica fue que aseguró estar "completamente a salvo".

"Hoy día es mi segundo shot de la vacuna del Covid. Así que por fin voy a estar a vacunado, completamente a salvo, y espero que ustedes lo hagan, porque la ciencia por algo es la ciencia y tenemos que creer en ella, por el bien de nosotros y el de los ancianitos", manifestó.

Según Nelson Mauri por aquella opinión recibió varias críticas causando un revuelo en redes por lo que decidió responder.

A través de historias de Instagram expresó que "creo que le han dado mucho color con lo que dije de la vacuna del Covid, con que iba a estar a salvo, que 'no estamos a salvo', que 'nos puede seguir pasando', que 'también nos puede pasar'. ¡Oye! Cambien el chip, ¿qué onda?".

Además Nelson agregó que "piensen positivo, ¿qué onda? ¿Cuál es la idea de seguir en el drama de que también te puede pasar?. Por lo menos la vacuna, ya, si no me pasó una vez no me va a pasar menos con la vacuna. Así que piensen igual positivo".

"Que no los consuman lo que les mete la tele ahí (se tocó la cabeza) en Chile, ¿qué onda?", cerró.