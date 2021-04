Ex amenaza a Luis Miguel con demanda: hace un año que no paga pensión

Si bien el cantante mexicano Luis Miguel se encuentra en pleno auge debido al estreno de la segunda temporada de "Luis Miguel: La serie" de Netflix, el artista podría verse involucrado en una nueva batalla legal.

Aracely Arámbula, expareja de "El Sol de México", confirmó que demandará al artista por el incumplimiento de sus responsabilidades como padre.

Según la actriz, el artista lleva más de un año sin pagar la pensión de los hijos que tienen en común, mientras ella está teniendo dificultades económicas debido a la pandemia.

"Lo que ya es sabido desde finales de 2019 y principios de 2020, es que la señora Arámbula se hace cargo por completo de los gastos que se ocasionan para todas las actividades de sus hijos", dijo en una entrevista al programa "Ventaneando" el abogado de la actriz, Guillermo Pous.

El profesional señaló que "no se ha logrado tener comunicación" con Luis Miguel debido a la barrera impuesta por su propio abogado, por lo que no sabe si éste no lo ha notificado de la falta con sus hijos o si Luis Miguel "simplemente no se entera o lo omite".

Según la información de Pous, la respuesta del abogado de Luis Miguel es que "no hay forma de pagar en este momento".

Buscan evitar demanda

El abogado de la actriz explicó que la estrategia para darle resolución a este caso es buscar la negociación y así evitar la demanda. El objetivo principal de Arámbula sería que "El Sol de México" cumpla con sus obligaciones de manutención y pague el porcentaje necesario, para así evitar llegar a los tribunales.

"Tratará de evitar la demanda, se buscará que se llegue a una negociación, por eso se está buscando una estrategia para que Luis Miguel cumpla con sus obligaciones, la demanda se presentaría en tribunales y ésta se realizará dependiendo el domicilio donde se encuentre el señor", mencionó Pous.

Actualmente los hijos de la expareja tienen 12 y 14 años, sin embargo, al ser consultado sobre la convivencia entre los adolescentes y su padre, el abogado explicó que desconocía la información y de cualquier forma no tenía autorización para hablar sobre esa relación familiar.

La protagonista de la teleserie mexicana "La Doña" y la voz de "Cuando Calienta el Sol" fueron una de las parejas más populares a inicio de los años 2000. Y es que, pese a que Luis Miguel se caracteriza por esconder su vida privada, en 2005 el artista no pudo ocultar la relación que tenía con la actriz. La pareja se casó en 2006, sin embargo, tres años más tarde anunciaron su separación.

Sobre su aparición en la serie, Pous afirmó que la madre de los hijos del "Sol" nunca recibió una oferta económica para que su nombre apareciera en el proyecto por lo que queda descartado el hecho de que aparezca su historia retratada en la serie.

"La intención firme de la señora Arámbula desde el principio cuando se le acercó la productora fue 'no me interesa participar, mucho menos que se explote mi imagen'", explicó.