La crítica de Faloon a Camila Gallardo que generó ola de comentarios: “Oye, recién eres una cabra chica"

18:48 “Bájate un poquito de la nube”, lanzó la ex Yingo, haciendo referencia a las polémicas en las que se ha visto involucrada la cantante nacional.

Faloon Larraguibel, lanzó duras críticas en contra de la cantante Camila Gallardo durante el programa "Zona de Estrellas".

La cantante nacional ha estado en el centro de la polémica tras participar de una masiva fiesta de Miami, lo que sumó su ausencia en los Latin AMAs y la millonaria multa que se le impuso por un festejo clandestino en Santiago.

“Encuentro que tiene doble discurso, simplemente. No me gusta (Cami). Me gusta que la gente se de cuenta de cómo es esta tipa, para que se le bajen un poquito los humitos, porque los tiene bien arriba”, comenzó diciendo.

A esto sumó un llamado de forma directa: “Oye, recién eres una cabra chica. Aprende a respetar las leyes, porque estamos pasando por una pandemia, entonces, chuta, quién mejor que tú para dar el ejemplo“.

“Bájate un poquito de la nube”, cerró.