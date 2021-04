María Luisa Godoy: "Soy parte de las mujeres que trabajan y se preocupan de los hijos, pero me siento privilegiada"

Tras más de un año de la llegada del covid-19 a Chile, hoy a las 22:30 debutará en TVN la segunda temporada del programa "Héroes de hoy", conducido por la periodista María Luisa Godoy.

El espacio de reportajes, que refleja el trabajo del personal de salud chileno en medio de la crisis sanitaria por la pandemia, lleva poco más de un mes en grabaciones. "Hemos tomado todos los resguardos necesarios como equipo y según lo que nos indican los distintos recintos de salud", comenta Godoy. "Más que un desafío profesional o sanitario, ha sido un desafío humano", agrega.

El programa, a palabras de la periodista, relatará no solo el día a día del personal de salud, sino que también las familias de estos y las historias de pacientes internados en las salas UCI de los hospitales. "Hay casos de mamás a las que han tenido que sacar a sus hijos prematuros con ellas intubadas e inconscientes, o que aún no pueden conocer a sus guagüitas. Eso ha sido muy fuerte", comparte.

"También es realmente conmovedor ver a tantos médicos, enfermeras, camilleros, choferes de ambulancia y auxiliares comprometidos a fondo en su labor, que no es otra que devolver la salud a otras personas que ni siquiera conocen. Por eso me produce tanta rabia y desolación ver a tanta gente, especialmente jóvenes, que a pesar de saber lo que se vive día a día en nuestros hospitales, siguen exponiéndose", reflexiona.

No sé si se perdió el miedo o es gente que no tiene consciencia de la gravedad de lo que estamos viviendo. Fuimos testigos de fiscalizaciones a personas que realizan fiestas clandestinas, reuniones no permitidas o simplemente no respetando las medidas mínimas, como tener un permiso, dando excusas insólitas e intentando bajarle el perfil a las situaciones. Todo signo de que nada entienden o no quieren entender la gravedad de la situación que estamos enfrentando. Por ejemplo, en el momento de la fiscalización del excantante del grupo Los Tetas, Tea Time, quien solo intentó por todas las formas posibles evadir la fiscalización.

Las primeras semanas son días de adaptación, y obviamente me costó más. Ya son 4 hijos entre las clases en línea y todo... Hay un periodo de adaptación, pero también con mi marido somos un equipo, me ha ayudado mucho y mis hijas son muy comprensivas también. Se tiene que trabajar, hay que trabajar y no me puedo quejar. Siento que soy una persona muy afortunada, soy parte de las muchas, por no decir la mayoría de las mujeres que trabajan y se preocupan de los hijos. Tengo que agradecer que tengo pega y que me gusta lo que hago. Me considero una privilegiada. Además se siente el cariño de la gente, que siempre se agradece.