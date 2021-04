La revelación de Angélica Sepúlveda: "Intenté olvidar a mi ex con otro chico y no resultó"

11:06 "Yo no me guardo nada, es mi historia, es mi verdad y me gusta hablar de ella, no sé que pueda pasar más adelante con nosotros, pero jamás borraré alguna foto, porque cada una guarda un momento especial", comentó en sus redes sociales.

Angélica Sepúlveda, dedicó en una de sus publicaciones de Instagram, un emotivo mensaje a su ex pareja.

La ex chica reality conoció al galán turco años atrás, pero la distancia geográfica entre ambos se vio agudizada por la pandemia del coronavirus.

Y si bien, su relación terminó, reconoció en sus redes que intentó continuar su vida. "Debo reconocer que intenté sacarlo de mi corazón y me la jugué contra el mundo, pero parece que el elegido estaba en otra sintonía y todo terminó en un desastre. No queda más que reír, agachar el moño y esperar que abran pronto las fronteras para pedirle a mi tuquito que me pedone una vez más", escribió en una primera instancia.

En las últimas horas volvió sobre el tema, y detalló que "intenté olvidar a mi ex con otro chico y no resultó".

"Yo no me guardo nada, es mi historia, es mi verdad y me gusta hablar de ella, no sé que pueda pasar más adelante con nosotros, pero jamás borraré alguna foto, porque cada una guarda un momento especial", añadió, generando diversas reacciones de sus seguidores.