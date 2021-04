María Jimena Pereyra: "Nunca me permitieron sonar en determinadas radios porque soy homosexual"

La cantante María Jimena Pereyra conversó con Martín Cárcamo en "De tú a tú" donde abordó las puertas que se le cerraron en su carrera musical tras confesar que su homosexualidad.

La ex participante de "Rojo fama contra fama" afirmó que "nunca oculté mis relaciones, pero quizás para el público en general no era el momento de hablarlo abiertamente como sociedad. Quizás se me hubieran cerrado muchísimas las puertas".

"Cuando tenía sello discográfico y cuando empezaba la época de lanzar un disco y la promoción, de que nunca me permitieron sonar en determinadas radios porque soy homosexual. A la gente que trabajaba conmigo le daba vergüenza decirme 'Jime, no te van a tocar porque eres gay'. ¿Qué tiene que ver eso con mi trabajo, con mi música, con lo que yo quiero transmitir en mis canciones? Es que es así, y a eso callarse la boca y no poder hacer absolutamente nada", aseveró.

En esa línea, la intérprete manifestó que "es injusto, pero uno tiene que saber seguir adelante. Yo voy a seguir trabajando".