"Gente que no sabe escribir, que habla a garabatos": el descargo de Luis Gnecco contra las redes sociales

12:03 “Asumo que soy un provocador y no tengo problema frente a las reacciones, siempre que sean con respeto”, dijo el actor.

"No tengo Twitter, me salí cuando vi que mucha gente lo ocupa como una cloaca de descarga. Solo manejo mi Instagram con los comentarios bloqueados, salvo los de mis amigos”, comentó Luis Gnecco, tras ser consultado por Fotech sobre las críticas que ha recibido últimamente por su participación en el programa "Got Talent Chile”

“Asumo que soy un provocador y no tengo problema frente a las reacciones, siempre que sean con respeto”, dijo. Aunque, aseguró que “ahora estamos en un país donde la discusión pública se ha tornado odiosa, descalificadora, ignorante”.

Asimismo, profundizó que las redes sociales estarían compuestas por "gente que no sabe escribir, que habla a garabatos, con ignorancia, ferocidad y animadversión”.