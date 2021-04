Luis Jara y su sketch con serie de Luis Miguel: "Nos reímos mucho"

08:48 El cantante chileno aparece en un video de tres minutos en el que "compite" con el mexicano para el Festival de Viña. "Quien no lo vea con humor, sólo no lo entendió", dice.

Tras rumores y especulaciones sobre una aparición de Luis Jara en la serie "Luis Miguel", debido a las publicaciones en redes sociales del artista chileno, ayer salió a la luz un sketch que une a Jara con Netflix. El video de tres minutos se creó para promocionar la producción y en él, la carta nacional compite para ser el artista principal del Festival de Viña con el "Sol de México".

Según contó Jara a este medio, la propuesta para realizar este video llegó hace un mes y medio, aunque no estaba completamente convencido de participar.

"Al final me pareció una buena oportunidad, un trabajo serio, un trabajo bien hecho de humor. Además todo el mundo la pasó muy bien", recuerda. "Se portaron un siete", agrega.

La voz de "No sé olvidarte" afirmó que el proyecto le permitió desenvolverse a gusto e incluso aportar ideas para éste. "Me dejaron intervenir bastante en el guion, por lo que tiene bastante de mi personalidad", explica.

En el registro, publicado tanto en redes sociales de Netflix como en las del cantante, se ve a "El Sol de México", interpretado por Diego Boneta, que recibe la noticia de que el chileno será uno de los números principales de la noche de cierre de el Festival de Viña del Mar, evento al que finalmente decide ir.

Tras esto, se ve cómo Boneta se ve frustrado ante la aparición de Luis Jara en radios y discos, y a su vez, el artista chileno comienza a entrenar bajo su tema musical "Un Golpe de Suerte". Tras esto, ambos se encuentran en el backstage del festival, a lo que Lucho Jara le propone hacer un dúo, que finalmente queda en la idea.

"La gente sabe que trabajo mucho mi humor y que me gusta mucho reírme de mí mismo. Me tomo la vida con humor en general", dice Jara respecto a la recepción del video en sus redes sociales, aclarando además que quedó "impactado por la cantidad de comentarios" que recibió desde el anuncio que dio la semana pasada.

"Yo me reí mucho. La verdad es que desde que partí grabando, en medio de la grabación, todos nos reíamos mucho. El guion en sí ya era muy divertido y quien no lo vea con ojos de humor es porque no lo entendió no más", cierra.