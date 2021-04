José Antonio Neme por imitación de Kramer: "Mucha gente me preguntó si me había molestado, porque soy medio como polvorita"

El fin de semana pasado Stefan Kramer, publicó en sus redes sociales la imitación que hizo del periodista de Mega, José Antonio Neme.

La producción humorística sumó miles de reacciones, e incluso fue comentada días después por el mismo profesional en una conversación con Francisca García Huidobro.

Específicamente, fue consultado sobre su parecer tras ser imitado y si esto le habría causado algo de incomodidad.

"No, para nada. Me gusta la foto que hizo de mí. Fue muy preciso, muy claro. Me da lo mismo el tema del amaneramiento, que la ceja, o sea me importa un orto. No tengo problemas con eso. Hasta yo mismo me río de mis mariconadas", comentó.

“Es que es verdad, si he sido maricón desde que nací. Lo asumo con completa naturalidad. Me río de mí mismo. No tengo problemas con eso, no, para nada", añadió.

Y en ese sentido, cerró asegurando que "mucha gente me preguntó si me había molestado, porque soy medio como polvorita. Sí, soy polvorita, pero con las cosas serias. (...) Esto me causa risas, me siento asombrado del talento de Stefan. Y sí, también un poco distinguido. En ese sentido te encuentro razón. Bien. Y ya está, listo”.