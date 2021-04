Monserrat Álvarez y comentario por postal al natural : "Yo soy una cincuentona, que me dijeron eso y me afectó"

"El otro día yo me saqué una foto y la subí cuando me iba a vacunar, con mascarilla. Y dos personas me dicen ‘estai’ arrugá’. La subí sin filtro, la subí como soy y claro: hay una presión social y un mal uso… Nosotros no podemos andar diciéndole a la gente cómo están".

Así reflexionó la animadora del matinal "Contigo en la Mañana", sobre un episodio que vivió después de compartir una postal al natural en su cuenta de Instagram semanas atrás.

"Yo soy una cincuentona, que me dijeron eso y me afectó un poco. Imagínate cómo le puede afectar a un niño de 15 años que le digan ‘te ves gorda’. Entonces, realmente aquí hay un tema súper importante", añadió.