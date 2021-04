Catalina Vallejos volvió a responder críticas por viaje y emplazó a Vasco Moulian por "declaraciones injuriosas"

10:00 “Invito a toda esa gente a informarse previo a desinformar, entiendo que no sean periodistas y no verifiquen de fuentes reales las incoherencias que dicen", comentó la modelo.

Polémica continúa generando el viaje que la ex participante de "Calle 7", Catalina Vallejos, realizó a Perú. El hecho causó controversia debido al cierre de fronteras que estableció Chile debido a la pandemia, a pesar de que la modelo aseguró recidir en el país vecino junto a su pareja.

Si bien, días atrás comentó lo ocurrido, nuevamente ocupó sus redes sociales para referirse a las críticas.

"Me tomaré este espacio y este tiempo para aclarar y a la vez emplazar a todas aquellas personas que no sólo han emitido juicios de valor u opiniones, sino que han realizado graves acusaciones”, comenzó.

“En primer lugar, me parece inaceptable que incluso autoridades del Gobierno de Chile, en puntos de prensa, señalen que ‘la señal que di no fue la correcta, porque no dije la verdad’, dejándome de mentirosa, lo que me parece bastante grave”, sostuvo.

Y con ello, aclaró que "para salir del país tuve que realizar, como cualquier ciudadano, diversos trámites entre los cuales estaba acreditar que mi salida se debía a que residiría en el extranjero, particularmente en Perú. Dicho permiso fue tramitado ante Comisaría virtual y aprobado por el Gobierno de Chile”.

También tuvo palabras para los cuestionamientos por los días que está pasando en Colombia. “Actualmente, efectivamente me encuentro en Colombia, porque dicho país acepta turistas cumpliendo con ciertos protocolos sanitarios, los cuales cumplí al igual que cientos de personas que se encuentran hoy en este mismo lugar”.

“Además de lo anterior, quiero hacer presente que si me fui de Chile, fue para residir en Perú. No volveré a Chile hasta que las políticas sanitarias me permitan regresar a visitar a mi familia y a mis amigos”, añadió.

DECLARACIONES INJURIOSAS

Vallejos también tuvo palabras para responder a Vasco Moulian, quien en el programa Zona de Estrellas "me trata de ‘niñita irresponsable’ y que lo que estoy haciendo es una ‘infracción a las políticas del covid en Chile’, dando a entender que las ‘las policías de Chile no me solicitaron exhibir mi permiso y que habría infringido la ley"”.

En este sentido, lo emplazó a "que exhiba los documentos o señale los antecedentes en los que funda esa grave acusación. Lamentablemente, él y todos los que estuvieron ese día en dicho programa, tienen la palestra de un programa de televisión para realizar este tipo de declaraciones injuriosas sin tener la posibilidad de replicar”.

“Invito a toda esa gente a informarse previo a desinformar, entiendo que no sean periodistas y no verifiquen de fuentes reales las incoherencias que dicen, pero no es posible que alguien pueda hacer ese tipo de acusaciones que son gravísimas y mucho más cuando las difunde por medio de un canal de televisión”, replicó.