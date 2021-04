"Él no era un hombre para formar familia": La confesión de Cecilia Bolocco sobre Carlos Menem

12:58 La ex Miss Universo conversó con Martín Cárcamo en el programa "De tú a tú" y el capítulo será emitido este jueves luego de T13.

La ex Miss Universo Cecilia Bolocco conversó con Martín Cárcamo en el programa de Canal 13, "De tú a tú", donde se refirió a su matrimonio con Carlos Menem y realizó una curiosa confesión.

Pues Bolocco reconoció que "él no era un hombre para formar familia, yo me equivoqué, porque me enamoré de un hombre que amaba primero la política”.

Es importante precisar que este capítulo será emitido este jueves de Tele13, ya que los dichos que realizó la diseñadora son parte del adelanto.