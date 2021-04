Emilio Sutherland. "Hay situaciones que no me parecen, como el cerrar los moteles"

Entre el encierro y la pandemia, la sociedad parece haber cambiado. Al menos así lo ve Emilio Sutherland. "Toda esta situación agobia a la ciudadanía, el obligarnos a estar encerrados o a respetar ciertas normas sanitarias que muchas veces no han sido acatadas o comprendidas, acaba provocando cierta angustia que la gente está evadiendo", comenta.

Ese cambio en la realidad es lo que Sutherland busca mostrar en su programa "SOS Seguridad Ciudadana", el que debutó el domingo pasado y logró liderar en sintonía.

Según el periodista, el programa podría considerarse más un "docurreality" que los clásicos programas policiales por los que es conocido.

"En el fondo creo que es así. Uno deja transcurrir la máquina de grabar y muestra lo que esta sucediendo en el día a día", comenta.

Claro, hoy por hoy esa es como una de las preocupaciones básicas. Ahora mucha gente está viviendo y desarrollando su vida fundamentalmente en sus hogares, entonces su entorno está viviendo situaciones que antes no vivían y algunos, tratando de pasarlo bien, de olvidarse de esta angustia que le provoca la pandemia, pone música fuerte, realizan convivencias que vulneran la norma sanitaria, entonces es como bien caótico. A veces algunos comprenden, sin justificar, el hecho de que algunos amigos se reúnan, pero la norma está por algo.

Hay cosas que son un poquito caóticas, que están en la frontera, y que a mí, en términos personales, no me parecen. Te lo digo derechamente con el tema de los moteles. Que se prohiba que vayan parejas a los moteles en circunstancias que uno ve en la vida cotidiana: lo que está pasando en las ferias, en los supermercados, en el metro, donde van día a día ocupados sin guardar las distancias solicitadas por las autoridades sanitarias; es ahí también donde se nos pasó la frontera, no hay una buena medida en algunos términos, como en el caso de la fiscalización que se hace a los hoteles o los moteles.

Creo que una vez que pase la pandemia, un desafío grande de nuestra sociedad y todo el mundo va a ser la situación de la salud mental de nuestras poblaciones y comunidades. Por ejemplo, a mí me afectó y me impactó mucho el encontrarme en una comuna del sector sur de Santiago con dos jóvenes. Una chica de 25, 26 años llegó al canal San Carlos dispuesta a suicidarse y un funcionario de seguridad ciudadana logró impedir que se lanzara a las aguas. Treinta minutos después, a 500 metros del mismo sector, encontramos a un joven de 19 años que por una desilusión amorosa, y también seguramente por todo esto que está en el ambiente por la pandemia, también manifestó su intención de atentar contra su vida. Eso me alerta bastante, no solo hay miedo, creo que hay un sentimiento de angustia que ha permado gran parte de la situación. Muchos hemos estado evadiendo este clima de angustia, pero hay momentos en los que uno tiene que enterarse de lo que está pasando.