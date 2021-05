[VIDEO] Marvel reveló adelanto de cintas y dio fechas de estreno para nueva fase del MCU

Marvel Studios dio a conocer este lunes adelantos y fechas de estrenos de nuevas películas, correspondientes a la Fase 4 del MCU.

Entre las cintas se encuentra una tercera versión de "Guardianes de la Galaxia", un nuevo filme de Spiderman y el retorno de Thor y de Doctor Strange.

El calendario de Marvel comienza en julio con el estreno de "Black Widow" y continúa en septiembre con "Shang-Chi and the legend of the ten rings", en noviembre con "Eternals" y en diciembre con "Spiderman no way home".

El próximo año, se estrenarán "Doctor Strange in the multiverse of madness" en marzo, "Thor: Love and Thunder" en mayo, "Black Panther Wakanda Forever" en junio, y "The Marvels" en noviembre.

Para 2023, en tanto, están agendadas Ant Man and The Wasp: Quantumania, en febrero; y "Guardianes de la Galaxia Vol.3" en mayo.

"Nos vemos en el cine" dice el video promocional de Marvel Studios, el que además, culmina con el logo de los "4 Fantásticos".