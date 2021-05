Maluma por protestas en Colombia: "Me parece una cagada como los vándalos salieron a la calle"

El cantante de reggaeton conocido como Maluma fue blanco de críticas tras referirse a las protestas que estan ocurriendo en Colombia en contra de la Reforma Tributaria impulsada por el gobierno de Iván Duque, quien en ultima instancia le pidió al parlamento retirar la iniciativa.

El intérprete de "Hawai" publicó un video a través de redes sociales criticando los hechos de violencia y sostuvo que “de verdad me duele mucho, así no esté allá, porque de una manera directa afecta a mi familia y me afecta a mí el tema de la reforma tributaria, yo realmente no soy de acuerdo con ella. Sin embargo, me parece una cagada en todo el sentido de la palabra, como los vándalos salieron a la calle a hacer lo que hicieron ayer y esa no es la forma“.

“Yo creo que hay maneras de protestar y la mejor manera de hacerlo es de forma pacífica y lo único que estamos haciendo ahí es poner el dedo en la herida y no ayudando“, añadió.

En esa línea, Maluma manifestó que “así que a toda la gente que salió ayer e hizo sus protestas pacíficamente quiero felicitarlos y aplaudirlos, pero por otro lado, la gente que salió a cometer vandalismo, este es el mensaje claro: lo hicieron mal y no son un ejemplo para el país”.