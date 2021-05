Paty Cofré reveló agresión al inicio de su carrera: "Un director me quiso violar (...) le saqué la mugre a palos"

Paty Cofré habló sobre los inicios de su carrera en el humor y el mundo artistico en el programa “De tú a tú”.

En el espacio, relató diferentes anécdotas, pero también episodios complejos, como el intento de violacion que sufrió cuando tenía 17 años por parte de un director. Todo esto, después de realizar un sketch de baile.

“Un director me quiso quiso violar cuando recién empecé (…) Era intocable y me manda a llamar. El viejo me quería enterrar el diente pero le fue re mal. Me dice, ‘¿te gustaría hacer sketch a ti?’. ‘Sí’, le dije, ‘yo quiero llegar a ser actriz’. ‘Yo te podría enseñar clases particulares mijita’, me dice y me echa una agarrada en la nalga", recordó.

"Le saqué la mugre a palos, le saqué la cresta”, añadió.

Tras sufrir la agresión fue despedida. “Tomé mis cosas y no volví más”, aseguró.