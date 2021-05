J Balvin sobre el director del documental 'el niño Medellín': "Matthew se ganó mi confianza, después la perdió"

Con lentes oscuros y respuestas cortas, el músico J Balvin se declara triste y no estar de ánimo para celebrar el nuevo hito en su carrera musical. El artista admite que no ha podido dormir por los días que están pasando en su tierra natal, Colombia, que lleva una semana de protestas.

El músico expresó su sentir en una conferencia de prensa en la que estuvo presente este medio, donde el tema principal era su nuevo documental, llamado "El Niño de Medellín", el cual se lanza este viernes a través de Amazon Prime Video.

El proyecto está a cargo del cineasta nominado al Oscar y ganador del Emmy, Matthew Heineman ("City of Ghosts"). En él siguen a la voz de "Morado" mientras se prepara para el concierto más importante de su carrera, en su ciudad natal Medellín. Sin embargo, el evento acaba encontrándose en medio de la semana donde las calles de Colombia estallan en protestas, obligando a José Osorio Balvin, nombre real del músico, a lidiar con su responsabilidad como artista ante su país y enfrentarse a sus episodios de ansiedad y depresión.

Según cuenta el artista, el registro que terminó siendo su documental "no fue planeado". "Se les fue la mano, créeme que sí", confesó, ya que la idea original del proyecto "simplemente era mi concierto, contar la historia. El proceso que se necesita para realizarlo".

"Matthew se ganó mi confianza. La manera en que lo conocí, me dio seguridad", mencionó el músico. Sin embargo, él mismo añade que "después, sí, fue bastante complicado".

"No fue fácil la intrusión de mi vida privada. Habíamos quedado en ciertas reglas que fueron violadas completamente", explicó. Según él, hay ciertos directores cuya pasión "los hace ir más allá".

"No hay nada actuado, todo es muy real. Todo lo fue. Matthew se ganó mi confianza, después la perdió y logró hacer su documental", dijo.

De todas formas, el ganador del Latin Grammy afirmó que "El niño de Medellín" dejará un mensaje tanto en sus seguidores como a cualquiera que vea el trabajo de Heineman. "En este documental van a aprender, de pronto, a no juzgar tan fácil a los demás", dijo antes de hacer una larga pausa. "Yo trato de tenerlo lo más presente, porque eso me mantiene con los pies sobre la tierra", expresó.

El artista tras "Colores" hizo un llamado a conversar para superar la violencia en su Colombia. "Quisiéramos que por medio del amor, la tolerancia y la conversación pudiéramos llegar a algo, ¿no? Porque el odio genera más odio", expresó.

"No he dormido de pensar en qué otra manera puedo hacer para ayudar. Estoy aquí, trabajando, pero utilicé mis redes de plataformas ayer a las cuatro de la mañana. Como que no me aguanté más y dije: 'Ok, es tiempo de volver a activarla, a contarle al mundo lo que está pasando porque es muy triste'", dijo.

"De ahora en adelante debemos encontrar la forma para poder arreglar esta situación tan, tan compleja", cerró el artista.