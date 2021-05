[FOTO] Pedro Pascal celebró el día de 'Star Wars' publicando una foto en redes sociales

El actor chileno Pedro Pascal celebró el día de 'Star Wars' compartiendo a través de redes sociales una fotografía en la que aparece interpretando su papel en The Mnadalorian, serie ligada al universo de la franquicia.

Cada cuatro de mayo, la comunidad de fanáticos de Star Wars está de fiesta. Esto, como resultado de un juego de palabras que surge detrás de la famosa expresión inglesa "May the 4th be with you", que incluye la fecha 4 de mayo a través de los films de Star Wars.

"La categoría es: Un casco real en la cabeza", escribió Pedro Pascal en sus stories.