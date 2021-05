Princesa Alba: "Soy una señora, no me gusta mucho carretear (...) Si queremos trabajar nos tenemos que cuidar"

Pese a que lleva encima múltiples éxitos musicales, la cantante Princesa Alba lanzó la semana pasada "Acelero", el primer adelanto de su disco debut.

Según Trinidad Riveros, nombre real de la artista, este disco marca también una nueva etapa en su vida, una en la que se enfoca en sí misma, a diferencia de sus canciones como "Ya no Quieres Quererme", "Summer Love" o "Dame".

"El disco trata de eso, del amor propio, de un narcisismo (risas). De todo el universo en el que me encuentro ahora", dice.

¿Cómo nace "Acelero"?

Todo se remonta a lo mismo. Siempre saco inspiraciones de partes muy aleatorias. A veces saco de un meme, a veces saco de una foto en Tumblr, o una película, un libro... Ahora, en esta canción en específico me inspiré muchísimo en la película "Drive" (2011) que me gusta muchísimo. Es una película gringa, así que quise latinizarla y así mezclé el Synth pop con el reggaetón antiguo, tipo "El Teléfono" de Don Omar y Daddy Yankee.

Este tema se diferencia a todos tus singles porque no toca el tema del amor en pareja...

Sí. Partí componiendo en 2019 y siempre estuve en relaciones, siempre estuve idealizando a un otro, siempre estuve enamorada de alguien. Pero ahora estoy en esta etapa de mi vida donde estoy enamorada de mí, estoy encontrándome con eso, y de eso se trata el disco efectivamente. De un narcisismo. De todo el universo medio nihilista en el que me encuentro ahora, como mis amigas.

¿Y cómo ha sido el proceso de este disco?

Ha sido algo que he estado engendrando hace muchísimo tiempo, hay unas canciones que son de hace tres años, otras que las hice hace poco... llevo trabajando un año completo con los productores, tanto internacionales como nacionales y estoy muy contenta con el resultado. Creo que estoy muy orgullosa, lo escucho, y esto es muy raro, porque no escucho mis canciones, nunca lo he hecho más allá del proceso cuando las estoy creando. Pero con este disco estoy muy orgullosa. Lo encuentro increíble y lo escucho todo el rato.

¿Notas la evolución desde "Mi Only One", de 2017, hasta ahora?

Creo que mi música ha evolucionado al igual que yo. He crecido, he estado enamorada y he pasado por varias etapas que han sido importantes en mí. Siempre soy muy multifacética y no tengo una estética sonora ni visual predeterminada, siempre lo voy cambiando y eso es lo que me activa igual, pero he crecido, he madurado.

¿Cómo ves las polémicas en las que se han encontrados tus colegas por estar en fiestas y shows clandestinos?

Creo que hay que separar dos cosas importantes: una es que claramente no se puede carretear, eso no está bien. Si queremos trabajar y volver a tener pega como músicos, y yo creo que en realidad todo Chile quiere volver a tener pega, nos tenemos que cuidar para volver. Tenemos que cuidarnos. Yo soy una señora (risas) no me gusta mucho carretear la verdad. Eso sí, creo que el Ministerio de Cultura debería hacer algo para apoyar a los músicos chilenos que están sin pega y necesitan tocar. Lo ideal sería habernos puesto las pilas el año pasado, cuando partió la pandemia. Ahí hay un trabajo que se tiene que hacer, pero hasta entonces hay que guardarnos hasta que se pueda no más.