[VIDEO] Britney Spears revolucionó las redes con particular atuendo y recordó una de sus míticas canciones

Britney Spears sorprendió a sus seguidores de Instagram, después de publicar un video y una serie de imágenes visitiendo un particular atuendo.

La artista lució un traje de látex verde, que a muchos, exceptuando el color y algunos detalles, les recordó la mítica vestimenta de su video "Oops!...I Did It Again".

En minutos recibió más de 140 mil reacciones.