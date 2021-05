[VIDEO] "No sé qué inventaron": Daniela Nicolás aclaró supuesta polémica en el Miss Universo 2021

Durante los últimos días se viralizó un video a través de TikTok donde aparece la participante de Miss Universo 2021, Daniela Nicolás, donde se ve que grita y mueve sus brazos al lado de personal de seguridad del lugar, por esto señalaron que la modelo estaba discutiendo con alguien.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Daniela Nicolás aclaró supuesta polémica y señaló que "chicos, acabo de enterarme de un video que anda circulando, diciendo que estaba peleando con alguien. No sé qué inventaron".

"Por favor, si no saben traten de no inventar historias porque lo único que genera es un conflicto innecesario. Lo único que pasó en ese video era que tenía que entregarle una maleta a mi hermana y ella estaba ahí, y con las mascarillas los guardias y las personas no logran entender, por lo que trataba de explicarles en señas", cerró.