Revelan polémicos mensajes entre Adriana Barrientos y Joche Bibbó

La polémica entre Adriana Barrientos y Joche Bibbó sigue dando que hablar luego de que este último decidiera bajarse del programa "Zona de Estrellas" donde es panelista debido a que la modelo era invitada.

Luego de que Bibbó decidiera no participar, Barrientos desclasificó la serie de desencuentros que han tenido con el argentino señalando que él la ha "bajado de eventos" recordando uno que realizó en Iquique.

Tras la polémica, la modelo y el trasandino sacaron a flote "pantallazos" de las conversaciones por WhatsApp que tuvieron a raíz de la "bajada" que afectó a Barrientos tiempo atrás donde él niega tener algo que ver.

“Hola. Soy Adriana Barrientos. Te estoy llamando, ya que me bajaron de un evento por ti. En Iquique”, escribió la modelo. Mientras que el ex chico reality señaló que “Hola. No tengo mucha señal”, a lo que le respondieron que “Avísame cuando puedas hablar. Y hablar con la mina de Iquique. Si me van a bajar por ti, que me paguen la mitad”.

Bibbó estuvo de acuerdo con lo que dijo ella. “No sabía. Si ellos ya habían cerrado y te habían depositado, sí”, indicó. “Me hicieron comprar un pasaje para la persona que iba conmigo. Ahora no me han depositado la mitad, que es lo que corresponde cuando te bajan el evento. Si puedes, porfa, decirle que me paguen lo que corresponde por bajarme por ti, que es la mitad”, aseveró Adriana.

¿Necesitas dinero? Avísame y te presento. Ubícate”, le respondió el rubio, generando los insultos de Barrientos. “Yo tengo casa mugriento, no sé si tú tienes o te lo gastaste todo en en drogas?”, aseveró ella. “Ubícate lo que decís. Porque no te conozco”, expresó el ex de Michelle Carvalho. “¿Me ubico yo? O crees que no te he visto masticando porquerías”, añadió la “Leona”.

“Te tengo que contar cuántos depas tengo?”, reaccionó Joche ante los dichos de Adriana Barrientos, quien indicó que no tenía ninguno. “Justamente fíjate lo que hablas porque no te conozco. Bye. Se me olvidó decirte que fue la Luly”, aclaró, responsabilizando a Nicole Moreno en el problema de la ex figura televisiva. “No metas a Luly en tu fracaso. Ella es un éxito, la escorita eres tú”, replicó su rival.