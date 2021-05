[VIDEO] Revelan teaser y fecha de estreno de la reunión de Friends

A través de un teaser HBO Max entregó una primera aproximación a la reunión de Friends, la popular serie de los 90.

En el registro aparecen los seis protagonistas caminando de espaldas, junto con la información de la fecha de estreno (27 de mayo) y el nombre "The one where they get back together" (En el que vuelven a estar juntos).

El especial fue dirigido por Ben Winston, y en él los actores no representarán a sus personajes.

Además se conoció que el programa tendrá una serie de invitados especiales, entre ellos David Beckham, Justin Bieber, James Corden, Cindy Crawford, Lady Gaga, Elliot Gould, Reese Whiterspoon, Tom Selleck. Kit Harrington y Malala Yousafzai, entre otros.

Para Chile y América Latina, el especial de Friends estará disponible a partir de junio, fecha en que la plataforma de streaming de HBO arribaría a la región.

