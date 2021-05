Esposa de Marcelo Ríos generó ola de reacciones tras hablar sin filtro de Nicole "Luli" Moreno

Paula Pavic, la esposa de Marcelo Ríos, realizó un Live a través de sus redes sociales, donde habló del extenista y sus romances del pasado.

Uno de sus seguidores mencionó en un mensaje a Nicole "Luli" Moreno", aludiendo a un supuesto romance.

La reacción de Pavic dio que hablar en ese momento: "¡Mentira! ¡¿Me estás web...?! No, no sabía eso. Esa es nueva, no me la conocía", comentó.

"Voy a terminar el live y le voy a ir a preguntar cuándo se comió a la Luli. No sabía esa. Me acabo de enterar. Y se comió a Viñuela también, listo", añadió.

"¿Quién es la Luli?'. Ay, haciéndose el loco mi amor, haciéndose el loco. (...) Se comió a todo el mundo, ¿qué importa? Pasado pisado. Se comió a todo Chile, ¿qué me importa?", añadió.