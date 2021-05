"¿A ti te molesta que Tonka sea mi amiga?": La curiosa pregunta que le hizo José Antonio Neme a Diana Bolocco

Uno de los temas que dejó las elecciones fue el móvil que realizó José Antonio Neme junto a Tonka Tomicic en el estadio Monumental, tanto que fue abordado por el matinal "Mucho Gusto" entre el ex periodista de La Red y Diana Bolocco, siendo esta interpelada por su compañero.

José Antonio Neme contó que tras el móvil que realizó con Tonka "hubo muchos programas que dicen que, hay muchos programas de farándula que especulan respecto a nuestra relación". Diana respondió que "¿La transparentamos o no? Pero contamos la verdad".

En esa línea, el conductor del espacio matutino contó que "a mí me escribieron periodistas de espectáculos y me preguntaron si te había molestado mi móvil con Tonka", a lo que Bolocco "y tú le dijiste que sí. Que me molestó mucho".

Neme insistió en que "yo les contesté: 'pregúntenle a Diana. ¿Por qué yo iba a responder por ti? ¿A ti te molesta que Tonka sea mi amiga?".

En esa línea, la periodista se tomó con más humor la conversación respondiendo que "cómo se te ocurre que me molesta que Tonka sea tu amiga. Lo que me molesta es que nosotros estamos en la época de la conquista, venimos recién conociéndonos, ¿cachai? Todavía estamos embobados el uno con el otro y tú ya te fuiste con la vecina".

"Yo siempre he creído en poliamor. Entonces, si tú vas a tener una relación conmigo vas a tener que ceder en algunas condiciones porque soy un pequeño travieso", cerró Neme.