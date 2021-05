“No me caricaturices: El tenso diálogo entre Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez durante el matinal

Durante el matinal de CHV, "Contigo en la mañana", los conductores, Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez, protagonizaron un duro intercambio de ideas en torno a la veracidad de las encuestas.

En el panel estaban los invitados Beatriz Sánchez y Carol Brown, que en realidad no tuvieron que ver con el tenso diálogo de los animadores.

Todo inició cuando Álvarez comentó que "la metodología es muy antigua. Te llaman al teléfono fijo. De partida ¿quién contesta el teléfono fijo hoy día?”.

“La metodología que les conviene, Monse. La estadística, el arte de alturar los números hasta que confiesen lo que uno quiere”, comentó su compañero.

A lo que la periodista sostuvo que “no me caricaturices, porque a mí me han hecho encuestas telefónicas”, Rodríguez le contestó que “pero la encuesta telefónica está sesgada hacia un lado. Y ya llevan años sabiendo que está sesgada ¿por qué no la cambian?”.

Esto causó el enojo de Álvarez, quien alzó la voz y expresó que “sabes qué, Julio. Estoy diciendo eso y tú no me estás escuchando. Estoy diciendo que la metodología de las encuesta es una metodología que es anticuada, que no corresponde a la realidad de hoy día, porque de partida te hacen encuestas por teléfono fijo. Entonces lo que quiero plantear es que los encuestadores están con un megaproblema porque existen los celulares y redes sociales, y son mucho más efectivos (…) Lo que te quiero decir que es un tema metodológico, no solo de sesgo. Te lo dice la hija de un sociólogo que dignamente se ganó la vida haciendo encuesta y le pagó la educación a sus hijas”.

Julio César Rodríguez respondió que “pero no es el tema, Monse. Mi mamá también trabajó dignamente pero no tiene que ver con eso”.

“Mi papá no lo hizo para tergiversar la realidad y obtener los resultados que él quería, ese era tu punto”, cerró la comunicadora.