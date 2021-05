Alejandro Sergi de Miranda: "Es mucho tiempo 20 años, pero en nuestra música no se siente como si fuera tanto"

No importa si acaban de sacar un tema, el grupo argentino de pop Miranda! jamás para de crear. "Nunca nos quedamos esperando a que algo suceda, o descansamos en algún disco o alguna canción que nos haya hecho populares", comenta el cantante Ale Sergi.

Así es como han pasado 20 años desde que Alejandro junto a Juliana Gattas decidieron fundar Miranda!. La dupla se conoció por amigos en común y empezaron como dúo de jazz, sin embargo, como dupla pop lanzaron éxito tras éxito, desde "Perfecta", "Don", "Yo te diré", o "Mentía".

Fueron este tipo de temas sobre los que quisieron volver. "Al acabar el tour de 'Fuerte', realizamos giras sobre nuestros primeros discos y empezamos a reconectar con eso. Así que eso trajo que el disco tenga el estilo tan clásico de Miranda!, pero en el 2021", explica Sergi. Así fue como comenzó el camino de "Souvenir", su octavo álbum de estudio. A palabras del cantante, este disco "suena a Miranda! al 100%, pero hoy".

¿Esa fue la inspiración para crear "Souvenir"?

Alejandro: En realidad, "Souvenir" nace casi de la misma manera en que lo hacen todos nuestros álbumes: canción por canción. Nosotros recién tenemos la sensación de un álbum cuando tenemos como cuatro o cinco canciones que combinen. Estamos constantemente yendo al estudio y creando y componiendo música.

Juliana: Cuando lanzamos "Fuerte" (2017) ya habían aparecido un par de canciones. Salió un álbum que se filtró, de ahí salió "Precoz" (2019) y entonces Ale se puso a componer como loco para poder completar este álbum. Hace tres años que lo llevábamos trabajando y ya lo teníamos casi listo cuando llegó este parato mundial. Entonces en lo que nos concentramos fue en cómo comunicar y pode adelantar algunos cortes. Teníamos la expectativa de poder presentarlo en vivo, pero encontramos una manera de presentarlo mundialmente con un streaming en Youtube. En realidad la pandemia no afectó a las canciones.

Y ¿cómo fue trabajar con Javiera Mena en "Entre las Dos"?

Ale: Como siempre, trabajar con Javiera es un placer. Nos conocemos desde hace mucho, nos encanta su música. La conocemos básicamente porque fuimos a ver sus conciertos cuando estaba empezando recién a tocar en Buenos Aires y siempre estuvimos pendiente a sus movimientos, nos encantaban sus discos y bueno, a ella también le gusta Miranda! y a partir de ahí nos conocimos y teníamos pendiente un encuentro así.

¿Hay algún otro cantante chileno con el que le gustaría tocar?

Juli: A mí me gusta mucho un proyecto que se llama Tormenta, que me lo mostró mi amigo Francisco Victoria. La verdad es que colaboramos con muchos artistas chilenos que admiramos. Yo canté con Alex ( Anwandter), con Francisco también,

Ale: Estuvimos también en una versión de Tren al Sur, ¿te acordás?

Juli: Sí, de Los Prisioneros, ahí hay tantos artistas... Podemos decir que ahí hicimos un featuring con un montón, si no todos (risas) porque ahí habían muchos.

Ale: Y hay muchos que nos gustan, también está Matías Aguayo, me gustaría hacer un tema con él, aunque hemos hecho varias cosas, pero bueno, hay muchos artistas chilenos que nos gustan. La verdad es que te nombramos todos esos y hay muchos más, me gusta también, aunque ya es como más clásica, Francisca Valenzuela, me gusta también un grupo más nuevo que se llama Marineros... Hay muchísima música buena en Chile, y mucha es afín a nuestro estilo. Ojalá podamos combinarnos con todos ellos, pero hemos trabajado con algunos cuantos.

Juli: Igual me encanta Soledad Vélez, y también la movida del trap en Chile. He escuchado a algunos artistas y me gustan muchos.

¿Cómo ha evolucionado Miranda en estos 20 años?

Ale: No sé, la verdad nos cuesta trabajo hacer balances y cosas así porque no somos muy de ponernos a hablar del pasado. Al menos si nos ponemos a pensar, en verdad es mucho tiempo 20 años pero no se siente como tanto. Es decir, nos damos cuenta que son 20 al ver los discos pero en nuestro cotidiano yo no siento que haya pasado tanto tiempo, siento el proyecto súper vital y siento que tenemos las mismas ganas y el mismo entusiasmo que el primer día e incluso te diría que más, porque el primer día todo era muy incierto y hacíamos todo simplemente por divertirnos. Ahora lo hacemos porque nos divierte y porque estamos orgullosos de lo que hemos logrado. Queremos preservar y mostrar nuestro trabajo a todo el mundo. Nunca nos quedamos esperando a que algo sucediera, o nunca descansamos en algún disco o alguna canción que nos haya hecho populares. Siempre buscamos nuevas canciones, nueva música, nuevos videoclips... y eso se mantiene latente hasta el día de hoy, si hay evolución, ha sido algo natural y positivo.