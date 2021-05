[VIDEO] "¿Creí que soy hueona?": Diputada Orsini se molestó tras pregunta que le hizo un notero de CQC

La diputada Maite Orsini reaccionó muy molesta luego de que Iván Guerrero, notero de Caiga quien caiga, le realizará algunas preguntas tras las mega elecciones y la inscripción de primarias.

En ese contexto, Guerrero le consultó a la parlamentaria que "¿Cómo estás viviendo todo esto? Hace no mucho tiempo había títulos que decían ‘Se acaba el Frente Amplio’, etc. ¿Cómo se vive este tremendo triunfo? ¿Cómo ha escalado el Frente Amplio?".

Esto generó un poco de incomodidad por parte de Orsini, quien contestó que "¿Cachai que erí pesao? ¿creí que soy hueona?", a lo que el notero expresó que "¿Por qué? ¿Pero qué hice yo? Cómo ha subido el Frente Amplio, me refiero".

La legisladora no quedó y manifestó que "no estoy ni ahí hueón. Soy política hace diez años, soy parlamentaria, abogada y me vení a huevear por la huevá de los 18 años. Me da lata. Pregúntame de mi pega. No me agarrí pa’l hueveo. En buena onda, me da lata. No quiero. Gracias”.

Esto debido a que el notero aludió a su detención de 2010, cuando fue sorprendida escalando hasta el departamento de Mario Velasco.