Emma Stone: "Tuvieron que ver algo maligno y terrible en mí para ser Cruella"

Disney nunca barajó otra opción que la de contar con Emma Stone para encarnar a la villana más extravagante y carismática de su catálogo, Cruella de Vil, en la película que repasa sus inicios. "Sinceramente no lo sé, pero obviamente vieron algo maligno y terrible en mí. Y lo agradezco", asegura la actriz.

La actriz, que ganó un Oscar a Mejor Actriz por "La La Land", esta vez interpreta a la malvada Cruella de Vil en la cinta que analiza su origen, "Cruella".

La cinta se estrena este viernes en la plataforma Disney+ a través de Premier Access, es decir que por un tiempo limitado podrá verse bajo una tarifa específica. En ella, se repasa la vida de la villana desde que era una niña, mucho antes de su obsesión por un abrigo de dálmatas.

Era de antagonistas

"Siempre nos ha interesado conocer qué es lo que lleva a una persona a vivir en su lado más oscuro. A habitar en esas partes que uno oculta o que llega a pensar pero que resultan demasiado crueles o socialmente inaceptables", analiza Stone.

La actriz compara la atracción que generan los antagonistas con el cine de terror. "Son una catarsis para el público", afirma.

"Cruella es un personaje al que no le importa gustar a nadie, es todo lo contrario a lo que soy yo, que parece que estoy siempre diciendo 'por favor, por favor' buscando la aprobación", destaca Stone.

La actriz aceptó el papel a pesar de que Glenn Close había dejado el listón muy alto en las dos películas sobre los 101 dálmatas que Disney grabó con un reparto de carne y hueso en los años 1996 y 2000. "Ella es genial y la mejor Cruella del cine", asegura.

Pero Stone descubrió que la novela de Dodie Smith, "The Hundred and One Dalmatians", que introdujo al personaje por primera vez en 1956, daba aún más detalles sobre la protagonista.

"No lo leí antes. En el libro es mala pero de verdad. Pone pimienta en todas sus comidas y tiene frío incluso sentada al lado de una hoguera. Me dio muchos detalles para aportar al personaje", relata.