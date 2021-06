Don Francisco responde críticas a la Teletón y asegura: "No sé nada de la administración"

El animador de televisión Mario Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco, habló sobre las recientes críticas que ha tenido la campaña de la Teletón por un manejo poco transparente de sus cifras, así como también la renuncia de la directora ejecutiva de la fundación, Javiera de la Cerda.

El presentador de televisión habló con Radio Cooperativa y se refirió a las dudas planteadas por el canal de televisión chilena La Red, donde cuestionaron una supuesta falta de transparencia en sus balances, a lo que Kreutzberger aseguró que "si alguien quiere saber algo más, es cuestión de que lo pidan".

"Creo que no hay ningún problema en desglosar más los gastos. Esto también lo controla la Contraloría. Nosotros estamos dispuestos a ser lo más transparentes posibles y la mayor transparencia está en lo que hemos hecho", añadio quien animó por 53 años "Sábado Gigante".

El animador agregó además la idea en la que se le considera una figura importante dentro de la campaña, cuando a sus palabras su rol siempre fue animar y convocar a los participantes.

"Soy bien sincero, no sé nada de la administración porque nunca administré. Solo he convocado a la gente. He sido cuidadoso de no dar opiniones políticas porque sentía que mi misión era otra", aseveró.

"No quisiera calificar lo que dijeron porque eso le corresponde a la ANATEL. Nosotros entregamos todos los antecedentes a ANATEL", concluyó sobre el tema.

Cambios en teletón

Hace más de una semana, Javiera de la Cerda Undurraga, quien había asumido en enero como directora ejecutiva de Teletón como reemplazo de Ximena Casarejos, que fue Directora Ejecutiva de Teletón desde 1978, renunció a su cargo, provocando una nueva polémica en la institución.

Al respecto, Kreutzberger afirmó que no tenía problemas personales con de la Cerda. "Ella misma dice que lo hace por razones personales porque no se puede reunir con la gente durante cuatro meses y eso es muy humano", explicó.

"Es indudable que alguien como Ximena o yo tengamos una importancia dentro del desarrollo de esto, pero estamos pidiendo a gritos que venga una nueva generanción. Mi salida del primer plano es inminente y a mi me gustaría que esta obra continuara", puntualizó.

Durante el fin de semana, de la Cerda afirmó al diario El Mercurio que su renuncia a la fundación no tenían nada que ver con la salida de La Red para la próxima edición del espacio televisivo solidario.

"No se dieron las condiciones para ser yo quien liderara el proceso de transición organizacional. Pero de ahí a vincular mi salida a otros temas, es no solo falso, sino que una instrumentalización con otros fines", dijo entonces.