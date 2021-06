Denise Rosenthal explica lazo con Gabriela Mistral

Al momento de pensar en mujeres importantes en su desarrollo artistico, Denise Rosenthal menciona de inmediato a su madre y a su abuela. "Son mujeres que han forjado mi personalidad, que me han visto por todas mis experiencias", comenta.

Sobre esta última, Rosenthal no se resta palabras. "Ella es proveniente del sur, de hecho era conocida en el pueblo de Traiguén por recitar poemas", recuerda.

Y es entre las tardes de poesía que pasaban, a palabras de la cantante, de generación en generación, es que Gabriela Mistral llegó a su vida, específicamente bajo los versos de "Todas íbamos a ser reinas".

"Mi abuela le recitó ese poema a mi mamá, mi mamá a mí y mi abuela a mí, también", añade. Es por eso que en el álbum que marca una etapa en su carrera artística, según explica la voz de "Agua Segura" , se hace la referencia al título lírico.

"Todas seremos reinas" es el título del tercer y nuevo disco de Denise Rosenthal, el que estuvo en proceso por casi tres años.

"Originalmente íbamos a lanzarlo el año pasado", cuenta la artista. "Pero con la pandemia ha sido muy compleja la realización. Como todo cerró, nos hemos tenido que ir acomodando y adaptando a las circunstancias y sacando adelante el proyecto como sea y a toda costa", explica.

No sé si ha cambiado, pero ha ido evolucionando. Yo creo que en general todo mi trabajo es exponer un poco lo que hay detrás del artista. He expuesto mi proceso de evolución a lo largo de mi carrera, después de todo partí desde pequeña, todos mis procesos internos se han mostrado, todo lo que me ha sucedido a lo largo de mi aprendizaje, las personas lo han visto con mis canciones y creo que este álbum es algo súper demostrativo respecto a eso. "Agua Segura" fue la primera canción que escribí y la última fue "Me enamoré de mí" y son súper distintas, pero creo que eso demuestra mis intereses y mi identidad, así soy.

Cada una de estas canciones y letras ayuda como un granito de arena que va formando una playa.Me parece súper lindo, creo que es importante que se pueda visibilizar ciertas reflexiones y ciertos diálogos, sobre todo hoy en día para poder generar una industria y un espacio cultural y creativo con más equidad. Creo que mientras más podamos generar espacios de conversación, más podremos realizar cambios, no sólo en lo interno, si no que por todas partes.