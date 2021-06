Leonel García: "El público nos demostró que la banda Sin Bandera no debe dejar de existir nunca"

A modo de anécdota, Leonel García explica que sufrió una crisis al momento de apagar 45 velas en el pastel. "Llegué a un momento muy interesante en el que llegaron los 45 años y dije 'oh, mi juventud está en riesgo'", bromea el cantante y miembro de Sin Bandera.

Esa crisis lo llevó a replantearse su vida, no solo en el ámbito emocional, si no que también en lo musical. Es por eso que decidió crear "45 RPM", su nuevo disco que, en sus palabras, hace un homenaje a su edad, sus aprendizajes y a la música que lo ha formado en todos estos años.

"Me pregunté qué he hecho en estos 45 años de mi vida como compositor, como artista. Qué cosas no me he atrevido a hacer, cosas que hubiese querido hacer antes y me decidí a mostrarlo todo en este disco", dice a hoyxhoy.

Y así es como logró compilar 14 canciones, tres preludios y cuatro versiones acústicas, en un disco de 21 temas para demostrar, de forma auditiva, su crisis.

"Lo de la crisis de los 40 no es broma, aunque a mí no me llegó hasta los 45", bromea. "Pero creo que esa crisis no es nada más que cambiar de etapa. Y estos cambios necesitan un ajuste emocional e ir aceptando estos cambios", explica.

"De eso se trató, de experimentar y dejarme llevar en la idea de hacer lo que realmente sentía una deuda de lo que debía hacer, fue muy bonito", añade.

Además de su nuevo disco, el cantante se prepara para su próxima gira "Amor Vivo Tour", que tendrá su arranque el 12 de junio. En él, se podrá asistir de forma presencial en el Teatro del Parque Interlomas en México así como de forma remota en la página web www.eticket.mx.

Tengo entendido que también hay planes para una gira de Sin Bandera...

Sí, no hay calendario determinado pero ya estamos planeando esta gira gigante y ambiciosa. Tenemos que esperar un poco a la recuperación de Latinoamérica, ya que en este momento no se podría hacer. Festejaremos el 20 aniversario de esta banda que tanto nos ha dado y que tan importante ha sido en nuestras vidas de muchísimas formas.

¿Cómo has visto estos 20 años de la banda?

Muy bonitos, aunque se sienten pocos. Hemos pasado por la etapa activa de Sin Bandera, luego por la etapa de nuestras carreras solistas, por el rollo de "¿y qué tal si nos juntamos una última vez?" para después ver a la gente de toda Latinoamérica verdaderamente encantada, cariñosa y llenando toda la gira por 4 años, demostrándonos que Sin Bandera no debe dejar de existir nunca.

¿El público fue quien los hizo volver?

Imagínate, hay canciones que tienen 20 años de existencia y siguen sonando con tal frecuencia que no te queda más que agradecer a todas las personas que les dan vida. Ahora tenemos la excusa del aniversario para hacer esta gira y disco nuevo, que ya está bastante avanzado el repertorio. No es que esté intacta la energía de Sin Bandera, sino que ha evolucionado y se ha convertido en algo que nos gusta.