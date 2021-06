Nominan a Ignacia Antonia y Mon Laferte a premios de MTV

08:36 La influencer compite por Creadora de Contenido del Año. Afirma que el nombramiento ya es suficiente orgullo, aunque confiesa que cuando supo la noticia "me puse a saltar".

La influencer chilena Ignacia Antonia fue nominada a la Creadora de Contenido del Año en los premios MTV Millennial Awards (Miaw) 2021.

Los premios se realizarán el próximo 13 de junio y serán conducidos por la cantante américo-colombiana, Kali Uchis y la mexicana Kenia Os. Sin embargo, se desconoce cuál ciudad de Latinoamérica será la sede del evento.

En el caso de la chilena, la influencer de 19 años compite con Amadora, Caín Guzmán, Darian Rojas, Kevlex, Kimberly Loaiza, Legna Hernández y Ralf. "Muchos de ellos son gente con los que comparto muchísimo", comenta la joven. "Yo les mando la mejor de la suerte a todos y siento que el estar nominada es más que suficiente", añade.

"Mi manager de México llamó a mi papá y le dio la noticia, diciéndole que no me dijera nada, pero yo estaba a su lado escuchándolo todo", narra la Tiktoker entre risas. "Literal escuché eso y me puse a gritar y saltar", comenta.

Según Ignacia Antonia "todos estamos donde estamos por todo el esfuerzo que le hemos puesto a nuestras redes sociales". Según el certamen, este año las categorías premiarán a lo mejor de las redes sociales a todo aquello que fue un distractor y alivio durante la pandemia en 2020, hecho con el que la joven está de acuerdo.

"Literalmente si no fuera por las redes sociales no nos hubiéramos visto", comenta, aunque afirma que el aumento de personas en las redes también "hizo que todo se hiciera más tóxico". "Ahora hay muchísimo más odio que hace uno o dos años atrás, puede que sea por el estrés del encierro también", reflexiona.

Otra chilena nominada a los premios del gatito rosa es Mon Laferte, en la categoría Artista Mexicano Más Chingón junto a Danna Paola, Reik, Alemán, Christian Nodal, y Gera Mx. La cantante está radicada en ese país.

Vmas presenciales

Ayer, la cadena MTV anunció que el 12 de septiembre celebrarán los premios Video Music Awards (VMA) en Nueva York de forma presencial. Además, realizarán un homenaje a las víctimas del atentado del 11 de septiembre, del que se cumplen 20 años. A través de un comunicado aseguraron que el evento contará con presentaciones de estrellas musicales y que se seguirán todos los protocolos sanitarios.