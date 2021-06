Ewan McGregor y Pedro Pascal compartieron experiencias sobre su trabajo en Star Wars

En el espacio Actors on Actors de Variety , los actores Ewan McGregor y Pedro Pascal, sostuvieron un distendido diálogo y compartieron sus experiencias trabajando en la saga Star Wars.

McGregor , en la conversación destacó el trabajo de "The Mandalorian", serie que aseguró, le trajo de vuelta el universo creado por George Lucas , "de una manera que no me lo esperaba. Me asombró lo mucho que la amaba".

El intérprete de Obi Wan Kenobi, quien actualmente se encuentra grabando la serie sobre el personaje, le preguntó a Pascal sobre su relación con Star Wars, a lo que el chileno respondió que sus padres llegaron a EE.UU. en 1975 y que su niñez estuvo marcada con la experiencia de "Star Wars", Indiana Jones y ET.

Posteriomente, ambos compartieron la experiencia de haber trabajado con muñecos, "Baby Yoda" en el caso de Pascal, y "Yoda" para McGregor.

El escoces, en la charla, en tanto, dijo que durante la filmación de "Kenobi", ha tenido la primera experiencia de filmar con "stormtroopers", pues recordó que en la trilogía que le tocó grabar (La Amenaza Fantasma, El Ataque de los Clones y La Venganza de los Sith), sólo le tocó trabajar con miembros del ejército clon.