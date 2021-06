Coca Guazzini por formalización de Luis Gnecco: "Se le da demasiada importancia por ser conocido"

Coca Guazzini, fue consultada en el programa "Síganme Los Buenos" de Canal Vive, sobre la formalización de Luis Gnecco, por el delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar en contra de su exesposa.

La actriz, insistió e que "es un tema que está en la justicia y hay que esperar", replicando que "la justicia es la encargada de decirnos cuál es la verdad de todo esto. Yo soy amiga de Lucho, lo quiero, y ¿cómo puedes realmente opinar desde fuera si…?", planteó.

No obstante, inisistió en que rechaza este tipo de hechos. "Yo condeno absolutamente las agresiones, sean verbales, sean físicas, pero absolutamente, pero de verdad este es un tema que no me corresponde opinar, es muy delicado".

Aunque, planteó que "se le da demasiada importancia por ser alguien conocido, se le da demasiado en los medios, también eso me parece injusto porque es ‘antes de'".