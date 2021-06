Luis Gnecco rompió el silencio y dijo que "escrutinios" han significado la "destrucción de mi imagen y mi sustento económico"

12:10 "Lamento sinceramente si he causado dolor y angustia innecesarias a mi ex mujer y a mis tres hijos, y en consecuencia les pido disculpas por eso y por la agitación mediática en que se han visto envueltos", comentó en sus redes sociales.

A través de sus redes sociales, el actor Luis Gnecco, rompió el silencio tras ser formalizado por violencia intrafamiliar en contra de su ex esposa.

El actor redactó una declaración, donde hizo referencia al proceso y cuestionó la forma en que ha sido informado.

"Lamento sinceramente si he causado dolor y angustia innecesarias a mi ex mujer y a mis tres hijos, y en consecuencia les pido disculpas por eso y por la agitación mediática en que se han visto envueltos", aseguró.

Además de comentar que vive "por estos días una de las lecciones más difíciles y ejemplificadoras" de su vida, insistió en que "los hechos que han salido a la luz pública, y en los que me he visto involucrado, han significado destrucción de mi imagen y mi sustento económico sin mediar juicio, pruebas ni el debido proceso, por causa del escrutinio de quienes no son jueces ni tienen los antecedentes completos de lo ocurrido, produciendo un efecto a todos luces irreversible en mi carrera".

Con ello, menciona haber recibido amenazas, las que aseguró también habrían afectado a sus hijos.

"Pido delicadeza y cuidado para no dañar psicológicamente a mis hijos y además proteger físicamente a mi hija mayor", replicó.

Y al finalizar, aseguró conocer "el valor de una relación estable y los cuidados que deben prodigarse a ella. Sé bien, por lo tanto, que la violencia de género amenaza el amor, el respeto y la protección que deben existir al interior de una familia".