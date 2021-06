Mauricio Jürgensen prepara su puesto como jurado

08:27 El periodista estará en el mesón de los jueces a partir de hoy en el programa "Got Talent Chile" y se encuentra preparando nueva música. El comunicador no cierra las puertas a volver a ser panelista en la televisión.

El miércoles, Mega confirmó los nombres de los dos jurados que llegarán a reemplazar a Denise Rosenthal y a Luis Gnecco, tras sus recientes salidas. Se tratan de la cantante Nicole y el periodista Mauricio Jürgensen, quienes estarán en la mesa de los jueces en esta nueva etapa del programa.

Los dos nuevos aparecerán hoy en horario prime, junto con el inicio de las galas de semifinales con los 72 artistas que lograron un "sí". Esta etapa, que se realizará en vivo, se producirá durante las próximas seis semanas hasta llegar a la gran final.

"Recibí una llamada hace un par de días invitándome a ser parte del proyecto", comenta Jürgensen. "La verdad es que acepté encantado, estoy muy contento de ser parte del programa", añadió.

¿Fue sorpresiva esta llamada?

Sí, fue sorpresiva, pero era obvio que el programa debía buscar nuevas personas con lo que ha pasado (denuncia de Gnecco por violencia intrafamiliar). El hecho de que saliera mi nombre ahí me parece inesperado, pero estoy súper contento. Creo que tiene algo que ver con haber estado en el programa de la competencia (risas).

Claro, hace unas semanas fuiste juez invitado en "Yo Soy" de CHV, ¿te gusta este papel de jurado?

Me gusta el papel de evaluar. Creo que uno tiene como la idea de lo que es ser jurado: usualmente piensan que es alguien duro, implacable, pero yo no lo entiendo así. Obviamente hay algunos con personalidades distintas y juegan distintos roles, pero yo en particular no he adoptado ningún rol ni se me ha invitado a ocupar ningún puesto como de personalidad. Me interesa el disfrutar y evaluar, pero sin el ánimo de criticar: si hay algo que corregir, hay que hacerlo con mucha claridad y con el tono adecuado. Además de que los concursantes en general son jóvenes que no han tenido la oportunidad de mostrar su trabajo de forma masiva, y esta es su oportunidad de mejorar.

¿Con estas vueltas a la televisión, te gustaría volver como panelista a los programas?

Mira, no lo sé, claro, yo trabajé en "Bienvenidos", en el proyecto de "Los Que Sobran", que claro tenía que ver con algo más de coyuntura... Yo creo que en general uno como comunicador, como periodista, puede estar en distintos lugares. Muchas veces la gente me dice: "Pero cómo eres periodista y estás cantando" o "si estabas en la tele por qué estas en la radio" y en realidad sólo hago lo que me gusta.

En ese mismo ámbito, en 2020 lanzaste tu carrera musical...

Sí, de hecho, ayer (miércoles) grabé unas voces para las nuevas canciones que estoy preparando. El año pasado efectivamente fue un año pandémico y difícil en muchos niveles, pero reconozco que para mí la pandemia está marcada por el momento en el que decidí mostrar mis canciones, incluso cuando me contagié y me golpeó fuerte. No tuve nada grave y aún así nunca me había sentido tan frágil. Yo todavía no sé cómo me contagié, porque me cuidé mucho,

E igual la música ayuda a pasar estos tiempos difíciles, más estando separado...

Claro, mi vida ha cambiado muchísimo en los últimos tres años (risas). Pero bueno, hay que abrazar todo esto, en realidad hay que seguir y la música es buena compañía, igual que el trabajo y en mi caso mis niños también son la gran prioridad. En esta época de pandemia creo que todos hicimos esa reflexión, el qué estamos haciendo, la familia, nuestras relaciones o no-relaciones... pero hay que sacar lo bueno de lo que uno vive hoy.