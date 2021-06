[FOTO] Mayte Rodríguez habló sobre su relación actual con Alexis Sánchez

"¿Qué le hiciste ahora a Alexis?", fue la pregunta que le realizó un usuario de Instagram a la actriz Mayte Rodríguez.

La pregunta del seguidor surgió junto a una serie de rumores, que asegurarían un nuevo acercamiento entre la pareja.

Sin embargo, fue la misma artista quien respondió a los comentarios y aclaró su actual relación con el seleccionado nacional.

"Joaquín, como tú y varios más me preguntan te respondo... no le hecho nada, no sde donde aparecen estos dichos por periodistas de farándula, aclaro que existe cariño y buena onda".

"No hay relación hace un par de años", replicó.