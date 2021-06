Amor oficial: captan a Jennifer López y Ben Affleck besándose

Tras semanas de rumores que indicaban que Jennifer López y Ben Affleck estaban volviendo a salir tras su ruptura en el año 2004, los actores fueron fotografiados besándose durante una cena en el restaurante Nobu Malibu en California.

Las imágenes, compartidas tanto por los medios Page Six y The New York Post, muestran a Affleck y López cenando juntos en un reconocido recinto de comida, a la vez que se besan y comparten cariñosamente. Esto confirma los rumores que iniciaron en abril tras la separación de López con Alex Rodríguez, su último esposo.

Según Page Six, la pareja estelar había sido invitada por familiares de la voz de "On The Floor", debido al cumpleaños de Lynda López, hermana de la cantante, quien habría cumplido 50 años. En la cena también se encontraban los hijos de la actriz, Emme y Max.

La semana pasada, una fuente cercana a la cantante le dijo a la revista People que Affleck contaba con la aprobación de la madre de JLO, Guadalupe Rodríguez.

"En el pasado, la mamá de Jennifer y Ben eran muy cercanos", dijo la fuente. "Guadalupe amaba a Ben. Ella estaba triste cuando no pudieron resolver las cosas hace años", añadió.

"Jennifer es muy cercana a su mamá. Para ella es muy importante que la persona con la que está se lleve bien con su mamá", explicó la fuente, puntualizando que tanto a Affleck como Rodríguez "les encanta apostar y se divierten juntos en el hotel Wynn" en Las Vegas.

Affleck y López, se comprometieron en 2002 y desde ese momento fueron denominados como "Bennifer", incluso coprotagonizaron las películas "Jersey Girl" y "Gigli". En 2003 anunciaron que habían pospuesto su boda, sin embargo, esta nunca se llevó a cabo y se separaron oficialmente en enero de 2004.

El regreso a su romance habría comenzado unas semanas después de la ruptura de la actriz con Rodríguez, cuando comenzaron a ser vistos siempre en compañía del otro.

Según Page Six, López planea mudarse a Los Angeles a tiempo completo para estar más cerca de Affleck.

De igual forma, Alex Rodríguez fue visto el fin de semana junto a su exesposa Cynthia Scurtis mientras entrenaban juntos.