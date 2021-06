Camila Moreno: "Mi carácter me ha traído consecuencias súper fuertes"

Hace dos semanas, la cantante nacional Camila Moreno fue detenida por Carabineros por defender al comercio ambulante en el centro de Santiago.

Aquella acción salió a la luz debido a que un programa de televisión se encontraba transmitiendo en vivo. "Me detuvieron por estar defendiendo a unos vendedores ambulantes que estaban siendo detenidos violentamente", comenta la cantante a este medio. "La verdad es que ni la pensé, mi carácter me ha traído consecuencias súper fuertes", añadió.

"Estuve detenida entre 5 y 6 horas y luego salí junto a los ambulantes", narró. "No pasó nada grave y ahora estoy bien", añadió.

Esa misma semana, Moreno lanzó "Déjame", sencillo que muestra un nuevo adelanto de su próximo disco "Rey".

En la canción colaboran la mexicana Ximena Sariñana y la colombocanadiense Lido Pimienta. "Ellas son mis amigas desde hace mucho tiempo y queríamos hacer una colaboración juntas desde hace rato así que fue muy lindo poder lograrlo", comenta.

"A Ximena la conocí cuando fui a México. De hecho fue la primera en abrirme los brazos la primera vez que fui a ese país y a Lido la conozco desde la época de MySpace, nos conocimos por ahí, éramos amigas en línea", recuerda entre risas.

"Cuando nadie me conocía a mí, ni nadie la conocía a ella, ya éramos amigas. Ha sido muy bacán crecer juntas", añade.

¿Fue muy complejo trabajar a la distancia?

La verdad es que no, es que la tecnología acorta las distancias. Además, Lido y Ximena tienen una disposición increíble para trabajar, así que fue algo súper fluido. La hicimos cada una en su país, porque Lido vive en Canadá y Ximena vive en México, entonces cada una hizo su parte, me mandaron su material y juntamos todo acá.

¿Cómo se viene "Rey"? Hasta ahora se ve muy romántico.

El disco tiene de todo: amor, erotismo, también tiene desamor. Yo creo que "Es Real" es una canción de amor, también lo es "Rey". Igual el disco es un viaje, siento que se va oscureciendo, te va llevando por distintos estados. La verdad es que estoy súper fan del disco entero.

¿Hay alguna de las canciones que veas como tu favorita?

No sé si tenga una favorita, quizá las más raras que aún no salen (risas). En general me gusta la música rara, con mucha fusión. Me gusta lo más raro, lo más complejo. Prefiero "Villano" o "La Luz Asesina" que son otras canciones del disco.

¿Te ha inspirado a escribir canciones la pandemia?

No (risas). A mí me inspira la vida, el salir, la expansión. El encierro forzado y ver el mundo como está es frustrante. He estado buena para cocinar, cuidar el jardín y estar con mi hijo. La pandemia ha sido difícil, ha sido frustrante y angustiante pero no me quejo porque mi gente tiene salud al igual que yo.