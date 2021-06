Mila Correa se contagió con Covid-19 en medio de tratamiento contra el cáncer: "Lloro de impotencia"

08:59 La ex participante del reality "Amor a Prueba", aseguró que todo fue "por culpa de la irresponsabilidad de terceros".

Mila Correa, exparticipante del reality de Mega, "Amor a prueba", confirmó que se contagió con Covid-19. El diagnóstico la impactó, aseguró, pues desde 2020 enfrenta un tratamiento para superar el cáncer de mamas.

A través de sus redes sociales abordó el proceso que ha vivido y criticó a quienes no han respetado las medidas sanitarias para evitar la propagación de la enfermedad.

"Son mis últimos minutos con el celular y lo único que me gustaría pedir es que la gente tome conciencia. Llevo meses cuidándome, meses, privándome de todo, privándome inclusive de estar con mi familia y más cercanos por cuidarme del cáncer", dijo al iniciar su relato.

"Por culpa de la irresponsabilidad de terceros me dio Covid", aseguró, añadiendo que "hoy por primera vez , desde que me detectaron cáncer, lloro y lloro de impotencia, de rabia, porque por primera vez siento que no es justo".