Daniela Nicolás reveló particular historia: "Me empezaron a pasar cosas bien raras"

Daniela Nicolás, causó sorpresa después de comentar un particular episodio que vivió cuando se encontraba grabando la teleserie "Gemelas" en Chilevisión.

"Me sentí muy mal y me empezaron a pasar cosas bien raras, por ejemplo, cuando estaba durmiendo me despertaba con voces y me acuerdo una mañana que llego al set y estaba Julio Milostich y le digo 'Julio, estoy loca. Me desperté con una voz llamándome, estoy loca'", dijo en el programa "Podemos Hablar".

Pero esto no se quedó ahí, y una cercana intervino.

"De ahí, una compañera de trabajo me dice 'Dani, sabí que fui a ver una vidente y me dijo que necesitaba hablar contigo, gratis, no es para sacarte plata, pero necesita hablar contigo urgente'. Yo la llamo, por curiosidad, porque me estaban pasando cosas muy raras. Hablé con ella y empezamos a atar muchas cosas, me ayudó y de ahí nunca más sentí nada", añadió.

Finalmente, aseguró que era magia negra de parte de "una persona, alguien que sí conozco".