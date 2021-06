Actor acusa que Diego Boneta le "golpeó de verdad" en escena

Si bien la segunda temporada de "Luis Miguel: La Serie" terminó hace unas semanas, muchos recuerdan una de las escenas que marcó el inicio de la entrega: la pelea física entre el cantante y su tío Tito, al cual interroga para saber el paradero de su madre. Sin embargo, dicha escena habría dejado secuelas físicas al español Martín Bello, intérprete de Tito, quien acusa a Diego Boneta de ser violento contra él.

"Nosotros habíamos ensayado la escena, pero al final Diego Boneta me golpeó de verdad y me mandó al hospital", explicó Bello en una entrevista con TVyNovelas.

En conversación con El Trece de Argentina, el actor profundizó en su versión, explicando que "la escena se propuso de una forma más calma, más visual y no tan física. De repente vino el showrunner de la serie y dijo que lo podemos hacer de otra forma, sin avisarme y sin dar consentimiento para hacer una escena de estas características".

El intérprete aseguró que una de las primeras cosas que hizo Boneta, fue romperle una "cadena que me regaló mi mamá, que había fallecido meses antes de empezar a rodar la primera temporada". "Ahí vi que la cosa iba fea. Se hicieron más tomas y cada vez más intensas", narró.

El actor español detalló que Boneta le dio "bofetones en la cara" y que tuvo "moretones en el pecho, porque no me agarra de la chaqueta, sino que me agarra de la piel. En otra, cuando estoy contra la pared, chocó mi cabeza contra la pared y me provocó una lesión en el cuello. Eso fue lo peor. Aún estoy con tratamiento", dijo.

En otra entrevista con el matutino mexicano "Sale el Sol", el actor afirmó que Boneta lo enfrentó sobre sus lesiones y hasta se mostró un tanto sarcástico por lo ocurrido. Según relató, Boneta le dijo que la escena que habían grabado "no era tan violenta como otras" que se hayan hecho en la serie.

De acuerdo a TVyNovelas, Bello buscará una compensación económica por los gastos médicos que cubrió debido a las secuelas por las lesiones.