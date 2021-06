Cecilia Bolocco respondió a seguidora que criticó a su hijo: "Anda con problemas parece"

Cecilia Bolocco realizó una transmisión en vivo durante las últimas horas, compartiendo con sus seguidores diferentes preparaciones típicas de Portugal.

La animadora interactuó con sus seguidores, pero fue un mensaje dirigido a su hijo Máximo, el que provocó su reacción una serie de comentarios.

Todo comenzó cuando usurios comenzaron a criticarla por no amarrarse el pelo mientras cocinaba, a lo que Bolocco respondió: "No me gusta amarrármelo".

Ante esto intervino su hijo insistiendo en la opción de su madre: "No le gusta amarrarse el pelo y se acabó. Cada uno con sus cosas".

De inmediato una seguidora reaccionó, pero esta vez con un cuestionamiento al hijo de la animadora.

"Que arrogante la respuesta de tu hijo, un prepotente por lo del pelo", escribió una mujer.

Bolocco no lo dejó pasar y replicó: "¿Cómo que arrogante mi niño? ¿Quién es Patricia? Anda con problemas parece (…) Quiero ver quién te quiso retar", dijo, mientras buscaba el comentario con mayor detención.

Tras esto, quiso profundizar en el tema de su pelo, explicando que no es de su agrado amarrarlo haciendo alusión a los tiempos de Miss.

"Vivía con el pelo tomado y después cuando estuve casada con el papá de Máximo, decían que quería parecerme a la Evita, así que dije no más", zanjó.