Pamela Díaz sorprendió con íntima revelación sobre su relación sentimental

"A mí me encantaría casarme muchas veces", aseguró Pamela Díaz en TV+. La modelo que hoy se encuentra en una relación sentimental con Jean Philippe Cretton, causó una serie de reacciones con su revelación.

Y es que envió un mensaje directo a su pareja, habalndo sobre sus planes.

"Yo creo que ahora igual me voy a casar. Cuando me pidan matrimonio… No sé cuándo me lo va a pedir", remató.