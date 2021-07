"Spencer" de Pablo Larraín se lanzará en el Festival de Venecia

Entre los proyectos cinematográficos que baraja el director chileno Pablo Larraín se encuentra "Spencer". Dicha película, donde Kristen Stewart interpreta a Diana de Gales, ya confirmó su estreno para este año. Según anunció la revista Variety, la cinta será parte de la competencia del Festival de Cine de Venecia 2021, que está programado para septiembre próximo.

"Spencer" es la segunda cinta confirmada que buscará el León de Oro junto con "The Power of the Dog" de Jane Champion, protagonizada por Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst y Jesse Plemons. El festival de cine se desarrollará entre el 1 y 11 de septiembre.

Esta no será la primera vez que una de las producciones de Larraín se ven en Venecia, ya que en el año 2010 exhibió "Post Mortem", en 2016 compitió con "Jackie" y en 2019 estrenó "Ema". Ademas, fue parte del jurado del concurso en 2013.

La versión 2021 del evento italiano solo ha anunciado que el jurado tendrá al surcoreano Bong Joon Ho ("Parasite") como Presidente. En 2020, con una edición más acotada, tuvo a "Nomadland" como ganadora del León de Oro.

"Spencer" se ubica en el año 1991, durante las vacaciones de Navidad de la familia real, instancia en la que Diana, Princesa de Gales, decide poner fin a su matrimonio con Carlos, Príncipe de Gales, en medio de los rumores de una aventura.

La película tiene un guión en manos del creador de "Peaky Blinders", Steven Knight, y una banda sonora compuesta por Jonny Greenwood, guitarrista de Radiohead.

Stewart protagoniza la película junto a la estrella de "Poldark", Jack Farthing, quien interpreta al príncipe Carlos. El elenco también incluye al nominado al BAFTA Timothy Spall ("Mr. Turner"), la nominada al Premio de la Academia Sally Hawkins ("La forma del agua") y Sean Harris ("Misión: Imposible - Fallout"). De acuerdo a Variety, la película se estrenará en cines en 2022 para conmemorar el 25 aniversario de la muerte de Diana.

En una entrevista con la revista El Paso Inc a finales de junio, la actriz Kristen Stewart aseguró que no ha parado de pensar en la princesa Diana desde que la interpretó. "En la actualidad, Diana significa mucho para mí, aunque es un sentimiento nuevo ya que soy de Los Angeles y no crecí en Inglaterra", explicó.

"Antes de esto, ella no era algo que estuviera en mi mente, porque he vivido alejada de su historia. Ahora no puedo parar de pensar en Diana. A veces me pregunto qué pensaría sobre lo que está pasando en el mundo actualmente. Para ser sincera, he consumido casi todo lo que hay para ver en términos de vídeos y de entrevistas. He visto todo lo que se puede ver y escuchar, incluso me voy a dormir pensando en ella", compartió.

Otro de los proyectos que el director chileno preparó recientemente es "Lisey's Story", una miniserie adaptada a la historia de Stephen King con el mismo nombre para la plataforma de Apple TV+.

Además de "Spencer", otra película que se estrenará en Venecia es "Dune", la épica de ciencia ficción de Denis Villeneuve protagonizada por Timothée Chalamet y Zendaya, que se juzgará fuera de competencia.